Прокуроры не будут подавать ходатайство о продлении меры пресечения в виде ночного домашнего ареста для лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Генпрокурор Юрий Луценко ранее говорил, что поскольку Саакашвили выполняет все возложенные на него обязательства, ходит на допросы, приходит к следователю, то сейчас у следователей нет оговорок относительно того, что он может сбежать и нет нужды в продлении домашнего ареста", - сказала Сарган.

Кроме того, у Саакашвили также истек срок запрета на ограничение выезда за пределы Киева.

Напомним, ранее суд отклонил еще один иск Саакашвили к миграционной службе о статусе беженца.