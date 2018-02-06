Для восстановления мира на Донбассе нужна международная миротворческая миссия, считает представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Об этом она сказала в интервью парламентской газете "Голос Украины".

По мнению Геращенко, Владимиру Путину нужны не Донбасс или Крым, а создание постсоветской "нью-империи".

"У меня как у человека, который глубоко погружен в политический и переговорный процесс, нет сомнений, что Путин не собирается уходить с Донбасса в ближайшее время. Его цель - замораживание конфликта, и он будет использовать эту тему для дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине", – сказала она.

"Путин будет колотить ситуацию в Украине до выборов - и парламентских, и президентских, и, собственно, поэтому на первый план выходит тема миротворческой миссии на Донбассе", - заявила Геращенко.



Поэтому над ней должны работать не только президент и МИД Украины, но и парламентарии, добавила первый вице-спикер.

"Политики должны также помочь нашим дипломатам и на всех двусторонних встречах доносить вопрос о необходимости миротворческой миссии, которая будет иметь широкий мандат на всей оккупированной территории, вплоть до украино-российской неконтролируемой границы. Такая миссия должна иметь мандат временной администрации, по сути принуждения к миру на оккупированных территориях", - сказала Геращенко.

"Пока на это нет согласия РФ, но на переговорный процесс по миротворческой миссии могут повлиять санкции США против России", - добавила она.

"Украина стремится к миру, мы заинтересованы в мире на Донбассе, поэтому должны использовать все рычаги и дальше давить на РФ, чтобы в полном объеме выполнить Минские соглашения. Но без миротворческой миссии вернуть мир на Донбасс будет очень тяжело", - сказала Геращенко.

Она также сообщила, что переговоры об освобождении заложников продолжаются.

"В этом году уже состоялись две встречи в минском формате, поэтому, надеюсь, что будут хорошие новости для семей заложников. После очень важного события в конце года, после такого прорыва в освобождении заложников "окно" остается открытым", - заявила Геращенко.

А вот с поиском пропавших без вести пока "нет никаких позитивов", добавила она.

"Очень важно добиться в рамках минской группы формирования специального механизма для поиска пропавших без вести при участии МК Красного Креста, РФ и Украины с приглашением представителей ОРДО-ОРЛО, чтоб узнать о судьбе каждого пропавшего без вести, провести экспертизу тел погибших в местах массового захоронения, к которым нет доступа миссиям, поклониться каждому погибшему и достойно попрощаться", - сказала Геращенко.

Как сообщала "Страна", в Stratfor считают, что Россия займется миротворцами на Донбассе после выборов президента.

Ранее стало известно, что после встречи Волкера и Суркова появился реализуемый план по миротворцам.

Мы писали, что МИД заявил, что Франция поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс.