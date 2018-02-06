Подозреваемый в смертельном ДТП на проспекте Шухевича в Киеве арестован без права на залог.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"По ходатайству столичной прокуратуры 45-летний водитель, который подозревается в совершении масштабного ДТП со смертельным исходом, арестован без права на залог", - говорится в сообщении.

Как установлено следствием, 3 февраля текущего года подозреваемый, управляя автомобилем "Меrsedes Benz GL", двигался по встречной полосе проспекта Шухевича в Киеве и по требованию полицейских не остановился. Пытаясь скрыться от правоохранителей, нарушитель спровоцировал столкновение с четырьмя автомобилями: "Dacia Logan", "Аudi", "Toyota" и "Opel".

В результате дтп 50-летний водитель "Dacia Logan" и его 35-летняя пассажирка погибли на месте. Еще двух пострадавших и виновника ДТП госпитализировали.

Водителю автомобиля "Меrsedes", который на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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