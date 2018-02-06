42-летнего гражданина Грузии, "вора в законе" по прозвищу "Гега Озургетский" выдворили из Украины с запретом въезда на три года. Мужчину задержали на проспекте Глушкова в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Известно, что мужчина проживает в Греции, где его "короновали" в 2014 году.

В Украину он приехал в 2017 году в Одессу, вскоре перебрался в столицу.

Кстати, паспорт гражданина Украины ему выдали в декабре 2013 года в городе Луганск, эта информация сейчас проверяется.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, оперативники узнали, что "Гега Озургетский" собирался установить и расширять свое влияние на криминальные процессы в регионах. Он также хотел объединять деятельность отдельных ОПГ для усиления их преступной деятельности, выполнять общие организационно-распорядительные функции по организации их деятельности.

Также в его планы входило проведение и непосредственное участие в криминальных "сходках" "руководителей" преступного мира для решения основных вопросов по перераспределению сфер влияния.

Сообщается, что "Гега Озургетский" пытался привлечь к противоправной деятельности как можно больше молодежи, чтобы сохранить и развивать уголовные традиции.

Его гражданство Украины отменено, он выдворен за пределы страны с запретом въезда на три года.

Как сообщала "Страна", ранее под Киевом задержали грузинского вора в законе, полжизни отсидевшего за решеткой.

Напомним также, что в столице повторно задержали вора в законе "Гелу Тбилисского", которого весной выдворяли в РФ.