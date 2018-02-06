В студенческом объединении "Студреспублика" осудили ситуацию с журналистом "Страны" Кириллом Малышевым, которому вчера прямо во время экзамена вручили повестку в армию и теперь угрожают отчислить из университета.

Об этом говорится в заявлении организации в Facebook.

В "Республике" не сомневаются, что истинная причина этого - давление на наше издание и лично Кирилла за его профессиональную деятельность. Они напоминают про вынужденный отъезд из страны главреда Игоря Гужы. "Теперь взялись за других представителей и представительниц коллектива независимого медиа".

Кирилл Малышев участвовал в масштабной общественной программе Студреспублики-2017 на тему "Образование - ключевое направление новой индустриализации Украины".

"Умный, принципиальный парень, такие очень нужны Украине, такие чрезвычайно необходимы отечественной журналистике, которую (часто небезуспешно) пытаются поставить на колени. Убеждены, что позорные способы политического давления на граждан должны быть прекращены, хватит", - говорится в заявлении.

Активисты считают, что Кирилл как молодой и талантливый парень должен учиться и писать критические, честные, искренние журналистские материалы, а власти нужно прекратить свое давление на журналистов и "дискредитацию украинского войска и здорового патриотизма".

Фото: facebook.com/respublica.ua

Ранее "Страна" публиковала, как соцсети отреагировала на охоту военкомов на журналиста Кирилла Малышева. "При царе тоже неугодных забривали в солдаты".

Тем временем прокуратура получила разрешение арестовать Игоря Гужву.