Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заплатила летом 2017 года общественной организации "Фонд инноваций и развития" более миллиона гривен.

Об этом свидетельствует отчет президентской политсилы на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает "Украинская правда".

Из документа следует, что партия перечислила организации шестью траншами 1,058 миллиона гривен: 100 240 и 44 240 грн - 6 июля, 608 грн - 14 июля, 8 800 грн - 17 июля, 306 000 грн - 18 июля и в 598 000 гривен - 29 августа 2017 года.

Согласно отчету, все выплаты осуществлялись по трем договорам между партией и фондом, заключенным 1 февраля, 28 апреля и 3 июля 2017 года.

Как известно, проект закона о Высшем антикоррупционном суде разработан группой экспертов, в состав которой, среди прочих, входили основатель "Фонда инноваций и развития" Георгий Вашадзе и директор организации Роман Яковлев.

Ранее президент Петр Порошенко призвал Раду побыстрее создать Антикоррупционный суд и отменить е-декларирование активистов.

Посол США также посоветовала Украине ускориться с созданием Антикоррупционного суда.