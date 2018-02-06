В Украине ближе к концу недели - 8 и 9 февраля - ожидается осложнение погодных условий. По данным Укргидрометцентра, циклон принесет обильные осадки и морозы. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В четверг, 8 февраля, в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях будет сильный дождь, мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега.

В пятницу, 9 февраля, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица.

В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег. В эти дни по всей Украине прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с.

Спасатели предупреждают, что погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог. Можно ожидать порывов электрических сетей, нарушениям в коммунальном хозяйстве в большинстве областей страны (кроме южных).

Как сообщала "Страна", в Украине неделя начнется с резкого похолодания, снега и гололеда.

Напомним, украинские врачи считают, что как только морозы ударят, корь пойдет на спад. А пока за пять дней февраля в Киеве зафиксировали 13 заболевших корью.