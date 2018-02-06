В Запорожье тоже вводят карантин в учебных заведениях из-за роста количества больных ОРВИ и гриппом. Решение подписал мэр города Владимир Буряк, сообщает пресс-служба горсовета.

Ранее карантин ввели в школах Ровно, Мукачево, Николаева, Винницы и Житомира, ряде школ Киева, а также во многих районных центрах по всей стране.

Карантин в Запорожье начнется 7 февраля. Сейчас там не превышен эпидпорог заболеваемости среди школьников, но тенденция на рост сохраняется.

Поэтому мэрия решила заранее прекратить обучения. Решение о возобновлении учебного процесса примут в зависимости от эпидемической ситуации, когда заболеваемость пойдет на спад.

Детские сады продолжат работать. Департаменту культуры и туризма городского совета поручено ограничить проведение культурно-массовых мероприятий. Департаменту спорта, семьи и молодежи - ограничить проведение учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ.

Ранее у Кличко рассказали, сколько школ в Киеве закрылось на карантин из-за гриппа.

Накануне в Ивано-Франковске умерла девушка, заболевшая сразу корью и гриппом.