В Украине с начала 2018 года корью заболели уже 3,5 тыс. человек. Об этом сообщил гендиректор "Центра общественного здоровья МОЗ" Владимир Курпита во время брифинга, передает 112.ua.

Он констатирует, что в Украине уже не осталось ни одного региона, где бы не было заболевших корью, и ситуация продолжает оставаться напряженной.

"За пятую неделю 2018 года корью заболели 930 человек - 295 взрослых и 635 детей. Это на 7% больше, чем за предыдущую четвертую неделю. Всего за 2018 год 3 тыс. 554 человека заболели корью - 1 тыс. 165 взрослых и 2 тыс. 389 детей. Среди них 2 тыс. 345 больных госпитализированы", - озвучил статистику Курпита.

Он также подтвердил летальный случай в Ивано-Франковской области, где от кори погибла 25-летняя женщина. Всего с начала года от осложнений кори умерло четыре человека – двое детей и двое взрослых.

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской области - 804 случая. На втором месте Одесская область - 640 случаев, 549 - в Закарпатской области, 444 – в Черновицкой и 242 случая во Львовской области.

Наименьшее количество заболевших в Черниговской области - один человек, в Харьковской, Луганской и Сумской областях - по два человека, в Ровенской - три человека, а в Житомирской - восемь человек.

Напомним, что ЮНИСЕФ купил для Украины миллион доз вакцины от кори.

Также ранее Венгрия выделила для Закарпатья 8 тысяч вакцин от кори.