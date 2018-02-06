Корреспонденту интернет-издания "sharij.net" угрожали представители "С14" во время акции у Десятинной церкви в Киеве. Об этом сообщил Анатолий Шарий на своей странице в Facebook, выложив заявление журналиста в правоохранительные органы.

В заявлении журналист сообщил, что 3 февраля приблизительно в 13.00 он был на массовой акции протеста и снимал происходящее на видеокамеру. "В тот момент, как я представился корреспондентом "sharij.net", ко мне подошел Сергей Мазур и другие неустановленные личности из "С14" и начали задавать провокационные вопросы", - пишет журналист.

По его словам, не получив ответа и узнав, что журналист является корреспондентом "Шария", представители С14 начали вести себя агрессивно, оскорбляли и грозили: "Вы потом никуда не убежите", "Будете сидеть, как Тимонин, Василец и Коцаба".

Журналист написал заявление о совершении преступления, предусмотренного статьями ч.1 ст. 345 - "Угроза или насилие в отношении журналиста", и ч.2 ст. 171 Криминального кодекса Украины - "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Фото: facebook.com/anatolijsharij

Ранее сообщалось, что полиция завела дело против С14 за нападение на православную интернет-газету.