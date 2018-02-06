В Киеве неизвестные вчера, 5 февраля избили крымчанина Юрия Чеканова, которого обвиняли в разрушении мемориала Небесной сотни в центре Киева.

Нападение произошло после того, как он вышел из Лукьяновского СИЗО, где отбывал срок за свои действия.

Окровавленное фото Чеканова облетело соцсети сразу после его выхода из ворот изолятора. Самое интересное, что его запостил в Facebook Руслан Онищенко - сидящий в "Лукьяновке" командир батальона "Торнадо", которому по правилам отсидки вообще не положен телефон.

После жестокого избиения почти на пороге СИЗО в соцсетях заговорили о том, что в Украине набирают обороты показательные уличные расправы, а правоохранительная система перестала исполнять свои функции.

Одновременно радикалы обрадовались происходящему и намекнули, что расправы будут продолжаться.

Разрушение мемориала и приговор

5 октября в Киеве на Аллее Небесной сотни был разрушен мемориал, посвященный погибшим на Майдане. Это случилось около полудня. Позже появилось фото задержания полицией мужчины, который это сделал.

Вандалом оказался Юрий Чеканов, житель Севастополя 1974 года рождения. Причем, он сам заявил о себе людям, которые пришли посмотреть на разрушения. Он подошел к ним и заявил, что это он разрушил памятник. И пояснил свой поступок тем, что считает Небесную сотню виновной в сегодняшнем положении дел в Украине. После чего Чеканова сдали в руки полиции.

На следующий день, 6 октября, была избрана мера пресечения – пребывание под стражей на два месяца или 320 тысяч гривен залога. 29 ноября Печерский районный суд Киева приговорил Чеканова к четырем месяцам ареста - до 2 февраля.

Как Чеканов оказался в Киеве, рассказывается в тексте в приговора.

"05.10.2017 он приехал к жене, которая работала продавцом на ул. Крещатик, проходил по аллее, увидел памятники. В этот момент у него случился нервный срыв, поскольку он был убежден, что памятникам место на кладбище, руками сдвинул гранитные сооружения, в чем в настоящее время несомненно раскаялся, сделал для себя соответствующие выводы", - сказано в решении суда.

Суд квалифицировал его действия как злостное хулиганство, но признал его искреннее раскаяние как смягчающее обстоятельство. А отягчающих обстоятельств суд не нашел.

При этом звучали голоса о том, что статью для Чеканова "натянули" - ведь памятник Небесной сотни не узаконен и на балансе мэрии не находится. С другой стороны, он де-факто является одним из почитаемых столичных памятников.

Тогда же Чеканова внесли в базу данных "Миротворец". "Провокатор и пособник террористов и оккупантов", - говорится в сообщении.

Выход из СИЗО и избиение

После отбытия срока и выхода из СИЗО Чеканов был избит. Экс-командир батальона "Торнадо" Руслан (Альбамаз) Онищенко, которого обвиняют в тяжких преступлениях в зоне АТО, первым сообщил об этом в Facebook.

"Торнадовец" опубликовал фото окровавленного мужчины, лежащего на земле, с картонной табличкой с надписью "Поднял руку на Украину, на святое - будем ломать".

Вскоре этот пост был удален, однако остались посты его сторонников, которые также публиковали фото избитого мужчины. В целом "торнадовцы" по сути взяли на себя ответственность за избиение.

При этом в полиции Киева ничего о происшествии не знают. К ним не обращались с сообщением об избиении Чеканова, сообщила спикер столичного главка Нацполиции Оксана Блищик - хотя фото избитого облетело весь интернет.

Позже Блищик заявила, что передаст правоохранителям информацию журналистов.

Представители Министерства юстиции отметили, что разбившего памятник Небесной сотне Юрия Чеканова избили за пределами Лукьяновского СИЗО. На это указал пресс-секретарь заместителя министра Юрий Маслак в одном из комментариев в Facebook.

"Ситуация следующая. 5 февраля Юрий Чеканов в 11.45 покинул расположение Киевского изолятора. Никаких увечий на его теле обнаружено не было, он расписался в журнале, никаких претензий к администрации учреждения он не предъявил... Что происходит за пределами СИЗО - юрисдикция правоохранительных органов. На территории СИЗО никаких конфликтов не было между Чекановым и представителями батальона "Торнадо". Фотографии были сделаны за пределами СИЗО, – написал пресс-секретарь замминистра.

Опять "неизвестные патриоты"

Фото Онищенко почти сразу перепостил радикал Игорь Мосийчук. Он отметил, что когда закон не действует, то за дело берутся "неизвестные патриоты".

Напомним, что это не первый раз, когда депутат прилюдно одобряет насилие или даже призывает к нему, а также упоминает "неизвестных патриотов". Так, после решения главреда "Страны" Игоря Гужвы покинуть Украину, Мосийчук вспомнил об убийстве журналиста Олеся Бузины и намекнул, что оно "имеет шанс на неоднократное повторение".

Кроме Мосийчука, избиение одобрили другие националисты - правда, неизвестно, приложили они к этому руку или нет.

Глава молодежного крыла организации "Народный Рух" Константин Новаленко заявил, что "неизвестные Патриоты устроили праздник для просепарского шимпанзе! Оказывается, сегодня был освобожден из-под стражи сепар, который в октябре 2017 разбил памятник Небесной сотни. Приговор в 4 месяца заключения закончился. А на втором фото это же сепар как пример того, что может произойти, если

а) поднимать руку на память Героев;

б) неравнодушные выполняют роль правосудия, если государственного нет.

Выводы делайте сами".

В свою очередь, журналист Ирина Ромалийская написала пост, в котором резко обрушилась на Торнадо и практику расправ, а также предъявила претензии к руководству СИЗО, которое позволяет Онищенко иметь телефон и выкладывать фото избитых людей.

"Руслан Абальмаз - это Руслан Онищенко. Бывший командир роты Торнадо. Осужденный за мародерство, грабежи, похищения, сексуальное насилие в зоне АТО во время войны. Убийства следователи доказать не смогли, хотя труп в деле фигурировал. Это он - создал банду, которая в страхе держала весь населенный пункт, где стояла рота Торнадо. Это потом он с подельниками уже во время суда срывал заседания, обливал прокуроров и судей мочой и г**ном. Это он угрожал в зале суда сначала потерпевшим, потом журналистам. А еще в сети гуляет переписка, которая тоже якобы его. С другом. Речь идет в ней о сексе с собственными детьми. Это он со своими бойцами устраивали минибунты в Лукьяновском СИЗО. Это его боец уже после приговора по Торнадо убил другого арестанта из СИЗО.

И это он сегодня публикует фото избитого и в крови мужчины, который отсидел арест и должен выйти на свободу. Прикрывается патриотизмом (что не ново, у нас многие подонки так делают). Потому что что? Потому что ему плевать на право в этой стране. Потому что власть позволяет ему так делать. Потому что, несмотря на судимости, ему государство дает оружие. Потом государство не может доказать, что труп - это его рук дело, хотя казалось бы все на виду. Потом он вольготно чувствует себя в СИЗО, не стесняясь ведет там активную фейсбучную жизнь. Ну а мне государство не может дать важное - чувство безопасности. И чувство верховенства права".