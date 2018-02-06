Венгрия официально заявила о необходимости направить миссию ОБСЕ на Закарпатье после того, как в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде бросили "коктейль Молотова".

Об этом сообщает сайт венгерского правительства.

В этом заявлении министерство иностранных дел и торговли Венгрии осудило нападение на штаб-квартиру партии "Общество венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде.

"Мы ожидаем, что украинские власти найдут преступников как можно скорее и узнают, что их мотивировало совершить подобные действия. Мы ожидаем, что украинские власти будут гарантировать безопасность закарпатских венгров", - говорится в заявлении.

В МИД Венгрии выразили мнение, что "эти события подтверждают легитимность венгерской инициативы, согласно которой наблюдатели ОБСЕ на Украине должны присутствовать не только в восточной части страны, но и в ее западной половине".

Ранее "Страна" сообщала, что Кириленко увидел в Ужгороде "руку Кремля", которая бросила "коктейль Молотова", а также о том, что в Ужгороде на стене синагоги намекнули, что евреи организовали Голодомор.