В японском городе Саппоро открылся ежегодный фестиваль снега. В 2018 году на выставке представят более двухсот различных скульптур.

Об этом сообщает AMNQ.

Как ожидается, фестиваль продлится 8 дней. Его организовали на трех площадках на острове Хоккайдо.

Посетители фестиваля фигур из снега "Юки Мацури" в этом году увидят сречи прочих скульптур персонажей японских мультфильмов и виртуальной игры Final Fantasy.

Снежный фестиваль в Саппоро или Праздник снега в Саппоро - японский негосударственный праздник, отмечается в столице Хоккайдо ежегодно в начале февраля. Во время праздника сооружаются более сотни скульптур из снега и льда.

Видео: facebook.com/AMHQonTWC

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