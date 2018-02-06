В понедельник, министр национальной обороны Румынии Михай Фифор обратился в военную прокуратуру из-за внезапной потери в Черном море единственного румынского военного подводного дрона.

Об этом сообщает агентство Agerpres.

"В ходе научных исследований, проводившихся в июне прошлого (2017 - Прим.Ред.) года в Черном море, платформа была потеряна, а ее поиски в море вместе со специалистами ВМС не имели успеха. В результате министр Михай Фифор распорядился заявить в бухарестскую Военную прокуратуру", - сообщили журналистам представители румынского минобороны.

В Минобороны добавили, что потерянный беспилотник SECRIS был построен на подводной платформе, поставленной компанией Ocean Server, и находился в ведении Центра научных исследований для ВМС (CCSFN).

По данным журналистов Evenimentul Zilei уточняет, это был единственный подводный дрон ВМС Румынии.

Как сообщала "Страна", исследователи показали морского разведчика будущего, который очень похож на обитателя глубин. Устройство может проникать даже в самые труднодоступные участки дна.

Напомним, что Китай вернул США захваченный подводный беспилотник.