В Киеве на ул. Электриков, 12 находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина умер во время попытки починить свой грузовик. Мужчине внезапно стало плохо.

Ночью водитель Андрей собирался в рейс. Что-то произошло с одним из колес грузовика Scania, передает Киев Оперативный.

Он пытался его починить, вдруг ему стало плохо и он умер. Предварительно, врачи диагностировали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На место трагедии прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Видео: youtube.com/Kyiv Operativ

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