По мнению исследования международной группы психологов практика медитации влияет на поведение, ориентированное на пользу для других людей и общества в целом.

Об этом сообщает Naked Sience.

Метаанализ исследований медитации показал, что их авторы часто неосознанно искажают результаты экспериментов в пользу практики сосредоточенности.

Выяснилось, что медитация может усилить способность к сопереживанию, но не помогает снижать уровень агрессии, а также уровень предубеждения по отношению к определенным социальным группам. Кроме того, оказалось, что многие авторы исследований о медитации могут неосознанно искажать результаты экспериментов.

Исследователи изучили 22 рандомизированных контролируемых испытания. В этих работах авторы сравнивали регулярно медитирующих людей с контрольной группой, не практикующей медитацию.

В экспериментах использовались светские практики, созданные на основе различных буддистских техник, в том числе медитация осознанности (mindfulness meditation) и медитация "любящей доброты" (lovingkindness meditation).

Ученые выделили пять характеристик социального поведения, описанных в работах: сострадание, эмпатию, агрессию, склонность к предубеждениям и социальную вовлеченность (social connectedness, количество и качество социальных связей).

По данным исследований, медитация увеличивала склонность к эмпатии и состраданию, но не отражалась на уровне агрессии, предубеждений и вовлеченности в общество. Затем психологи установили, что в исследованиях способности к состраданию есть закономерность: медитация лучше помогала развить эту способность, если курс техники медитации участникам преподавал один из авторов работы. Есть ли такой же эффект в работах об эмпатии, неизвестно — во многих из них нет подробностей о том, кто был преподавателем. Исследователи считают, что авторы-преподаватели могли, сами того не осознавая, искажать результаты экспериментов.

Психологи не отрицают положительного эффекта медитации, но подчеркивают: в исследованиях этой проблемы нужны более строгие критерии.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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