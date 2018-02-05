Предложения о введении в Украине гастрольного сбора для российских исполнителей, приезжающих с концертами, находятся в стадии обсуждения, но с украинцами, которые выступают в России, уже многое понятно.

Об этом заявил в понедельник в эфире "Украинского радио" вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

"Есть предложения этот сбор внедрить и для всех российских исполнителей, которые сюда легально прибывают. Одно из предложений для них - это внедрить гастрольный сбор 20%, но это дебатируется. В проекте мы предусмотрели гастрольный сбор только для украинских исполнителей", - сообщило он, комментируя собственный проект закона, регулирующий гастрольную деятельность украинских артистов в России.

Он напомнил, что законопроект предполагает обязательство для украинских артистов, планирующих выехать в Россию для концертной деятельности, не менее чем за десять дней уведомить об этом Службу безопасности страны. Затем эта информация будет вноситься в соответствующий реестр.

В отношении внесенных в этот реестр исполнителей будет применяться специальный концертный сбор в размере 20% от выручки, который будет перечисляться на специальный счет. В дальнейшем эти средства будут направляться для нужд вооруженных сил страны.

В случае, если артист не уведомит спецслужбы о намерении выступать в России, то к нему будут также применяться штрафные санкции в размере 50-100 минимальных зарплат.

"Тогда штраф от 50 до 100 минимальных зарплат, а это такая цифра немаленькая, 185 тыс. гривен и 370 тыс. гривен, и это, я думаю, будет заметно для тех, кто хотел бы сознательно нарушать закон", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, если исполнитель попадет в реестр лиц, выступавших в России, то его аудиовизуальная продукция (песни, видеоклипы) будет сопровождаться уведомлением со стороны вещателя. То есть, если песня будет звучать на радио, то диктор обязан будет сообщать перед началом песни, что указанный артист "выступает на территории страны-агрессора", а на телевидении видеоклипы с участием этого артиста будут маркироваться аналогичным сообщением красного цвета в течение всего воспроизведения песни.

Кириленко также отметил, что существуют также инициативы о введении уголовной ответственности за гастроли украинцев в России, но законопроект пока этого не предусматривает.

Как сообщала "Страна", ранее Кириленко анонсировал законопроект о гастролях украинских артистов в России.

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