В Киеве, во время комплекса мер по выявлению и предупреждению квартирных краж, сотрудники киевского управления полиции охраны обнаружили мужчину.

Во время общения с правоохранителями он заметно нервничал. Это произошло в районе площади Тараса Шевченко, 2, передает Киев Оперативный.

Полицейские решили провести поверхностный осмотр, в ходе которого у мужчины обнаружено устройство, похожее на газовый пистолет Beretta и патроны к нему. Никаких документов на право хранения им не было, а к тому же "пистолет" имел видимые признаки переделывания.

Для составления соответствующих материалов и извлечение устройства для дальнейшей экспертизы были привлечены следственно-оперативная группа.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", у жителя Харьковской области изъяли арсенал ружей и боеприпасов. В отношении стрелка завели уголовные дела по статьям за "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "хулиганство". Санкция предполагает до 7 лет лишения свободы.

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