Спикер Верховной Рады Андрей Парубий попросил аппарат парламента обратиться к задействованным в специальной проверке кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии компетентным органам с призывом как можно скорее провести данную процедуру, в связи с чем рассчитывает выйти на голосование по этому вопросу на следующей пленарной неделе, передает "Интерфакс- Украина".

"Я рассчитываю, и имею на это основания, что к следующей пленарной неделе мы пройдем все необходимые юридические процедуры и соответственно выйдем на принятие решения (по новым членам ЦИК – Прим. ред)", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве.

Спикер подчеркнул, что после внесения в парламент президентом Украины Петром Порошенко представления на новый состав ЦИК осталось пройти лишь технические процедуры, а именно – провести спецпроверку кандидатов.

"Согласно закону спецпроверка занимает до 20 дней. Я понимаю, что этот срок может быть короче, поэтому я попросил аппарат Верховной Рады обратиться ко всем органам, которые проводят спецпроверку, чтобы максимально этот срок сократить насколько это возможно", - рассказал Парубий.

Напомним, Парубий выложил фотокопию списка кандидатов за подписью П.Порошенко (от 5 февраля), отметив при этом: "Чтобы снять все интриги о перечне кандидатов, публикую текст представления".

В данном списке – 14 кандидатов: Алла Басалаева, Наталия Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов и Татьяна Юзькова.

Таким образом, из предыдущего списка от главы государства исключена Надежда Синица, а внесен Андрей Евстигнеев.

Андрей Евстигнеев – кандидат юридических наук, преподаватель Киевского национального университета им.Т.Шевченко. Это кандидатура от фракции "Батькивщина".

Ранее народный депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин сообщил, что президент пообещал рассмотреть кандидатуру Евстигнеева в члены Центральной избирательной комиссии, поданную фракцией "Батькивщина".

Как сообщала "Страна", Порошенко в Давосе заявил, что рассмотрит включение в ЦИК члена "Батькивщины".

Мы писали, что Порошенко добавил человека Яценюка кандидатом в новый ЦИК.

Ранее Оппозиционный блок требует включить своих представителей в состав ЦИК.