Трое украинцев попытались использовать банкноты для настольных игр как подтверждение денежной способности своего пребывания в Польше. Они предъявили фальшивки при пересечении украинской-польской границы в Медыке.

Об этом сообщает польский информационный портал Nowiny24.

Граждане Украины в возрасте 25, 36 и 55 лет пытались въехать в Польшу. На паспортном контроле польские пограничники попросили их подтвердить наличие установленной суммы денег, которая необходима для въезда в страну.

После этого мужчины показали пограничникам банкноты для настольных игр, однако те быстро поняли, что деньги ненастоящие.

Пограничники изъяли две "банкноты", напоминающие $50, две "банкноты" номиналом $100, а также шесть банкнот, которые были визуально похожи на банкноты номиналом 500 евро.

Как сообщили в Бещадском отделе пограничной охраны Польши, украинцам вручили подозрения в попытке незаконного пересечения границы с помощью обмана. Мужчины признали себя виновными. Суд приговорил их к четырехмесячному тюремному заключению с отсрочкой на два года. Им также отказано во въезде в Польшу.

Фото: nowiny24.pl

Как сообщала "Страна", националисты пикетируют польские консульства в шести городах. Они пикетировали посольство Республики Польша в Киеве, а также польские консульства в Виннице, Луцке, Одессе, Харькове и Львове.

А экс-министр обороны Александр Кузьмук считает, что "антибандеровский" закон рассорит заробитчан и поляков.