В Украине запустили онлайн-платформу для подготовки к ВНО "BeSmart" по адресу http://besmart.eduget.com, которая позволяет прослушать бесплатные курсы и пройти тесты по математике, украинскому языку и литературе, истории Украины, физике, химии, географии и английскому языку, сообщает пресс-служба МОН.

Комментируя новацию, министр образования Лилия Гриневич отметила, что такие курсы будут особенно полезны для учащихся, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины и не имеют возможности подготовиться к вступлению в украинский вуз.

"Сегодня массовые онлайн-курсы приобретают особую популярность. И не потому, что это просто модно, а потому, что эти технологии помогают ответить на значительные вызовы - создание интерактивных и интересных материалов для детей, обеспечение доступа к качественному образованию, предоставление возможностей для обучения в течение жизни. Все эти вызовы являются особенно важными и для Украины. Современным детям скучно в нынешней украинской школе, есть молодежь на неподконтрольных территориях, которая вообще не имеет доступа к украинскому образованию, и детей в сельских школах, где качество образования ниже, чем в городе", - отметила Лилия Гриневич.

Апробация курсов интернет-платформы BeSmart происходила в течение апреля-июня 2017 года в Одесской области. В общем материалами курсов пользовались около 8 тыс учеников из почти 500 школ области. Итогом апробации стал тот факт, что в общем рейтинге областей Украины по результатам ВНО Одесская область в отдельных предметах подняла свои позиции на 5-7 мест и вышла в ТОП-3 областей с лучшей динамикой роста.

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