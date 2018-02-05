В понедельник, 5 февраля на ул. Автозаводской в Киеве произошло ДТП. Mini Cooper на скорости сбил подростка. Мальчик с другом катались на скейтах и ехали поперек движению.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В результате удара ребенок получил тяжелейшие травмы и в критическом состоянии был срочно госпитализирован в реанимацию Охматдет.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", Львовский велосипедист скончался после удара головой о бигборд. Поскольку велосипедист был в шлеме, голова осталась невредимой, однако в результате падения мужчина получил травмы позвоночника.

По словам родных погибшего, Игорь Фесенко получил повреждения нескольких позвонков, однако постепенно шел на поправку и начинал двигаться. Впрочем, после проведенной операции он скончался.

Напомним карту и полный список дорог в Украине, на которые выйдут патрули дорожной полиции.