В Украине впервые начал действовать публичный реестр должников по уплате алиментов, который насчитывает уже свыше 75 тысяч записей.

Об этом заявляет министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Twitter.

По словам министра, в этом реестре "есть и депутаты, и бывшие министры, и представители органов центральной исполнительной власти, и местной власти, и силовиков".

"Привлечения внимания к этому реестру со стороны журналистов будет серьезным превентивным средством для того чтобы они пошли и заплатили долг своим детям", - отметил Петренко.

В начале января 2018 года президент Украины подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов (законопроект №7277), который вступит в силу в начале февраля.

Органы Государственной исполнительной службы в течение 2017 года взыскали со злостных неплательщиков алиментов более 2,4 млрд грн задолженности в пользу 576 тыс. детей.

Ранее "Страна" сообщала, что с завтрашнего дня должники по алиментам не смогут выехать за границу - Минюст.

Также разведенных родителей обязали платить не только алименты, но и покрывать другие расходы детей.