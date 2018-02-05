В одной из школ Ужгорода выявлены 3 случая заболевания менингококковой инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского горсовета.

Случаи были зафиксированы 30 января, после чего специалисты отделения организации эпидемиологических исследований Ужгородского горрайонного филиала ГУ "Закарпатский лабораторный центр МЗ Украины" сразу провели в заведении комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага.

Определены границы очага и круг контактных лиц, проведено бактериологическое обследование 92 контактных лиц по классам школы и педагогического персонала, 3 лиц из домашнего очага, проведена заключительная дезинфекция в классах и помещениях общего пользования.

В школе ограничено проведение массовых мероприятий до 10 февраля - до завершения максимального инкубационного периода, введен усиленный противоэпидемический режим в классных помещениях - делают влажную уборку, многократное проветривание, облучение бактерицидной лампой. Проводится ежедневный осмотр детей.

Отмечается, что на сегодняшний день состояние здоровья госпитализированных детей удовлетворительное.

Новых случаев госпитализации с подозрением менингококковой инфекцией на 5 февраля 2018 года не зарегистрировано.

Результаты бактериологических обследований всех 92 контактных по школе отрицательные.

Утверждается, что ситуация, которая сложилась, не является вспышкой, поскольку вспышкой считается регистрация 10 и более случаев менингококковой инфекции.

Менинги́т — воспаление оболочек головного мозга и спинного мозга. Менингококковый менингит чаще начинается внезапно, с резкого подъёма температуры, многократной рвоты, не приносящей облегчения (рвота центрального происхождения), головная боль в результате повышения внутричерепного давления.

Больной находится в характерной позе: затылочные мышцы напряжены, голова запрокинута назад, спина выгнута, живот втянут, ноги согнуты и приведены к животу. У ряда больных в первый день заболевания на коже появляется полиморфная эритематозная или кореподобная сыпь, исчезающая в течение 1—2 ч.

Единственным источником возбудителя инфекции является человек.

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