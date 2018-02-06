Появилось видео невероятного зимнего рассвета на горе Поп Иван
Фотограф Василий Дячук снял невероятно красивый зимний рассвет на горе Поп Иван в режиме time-lapse.
Видео он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Time-lapse рассвет на горе Поп Иван и одно из лучших утро, которые я только видел", - говорится в подписи к видео.
Фотограф сумел передать всю сказочную красоту первых утренних лучей в сочетании с облаками, которые нежно покрывают заснеженные горы.
Видео: facebook.com/vasia.diacuk/
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