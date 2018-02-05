Опубликованы карта и полный список дорог в Украине, на которые выйдут патрули дорожной полиции
Дорожная патрульная полиция Украины будет нести службу еще на 11 автомобильных дорогах и на 11 дорожных станциях Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.
"Начиная с 5 февраля, дорожная Патрульная полиция Украины будет нести службу еще на 11 автомобильных дорогах международного, национального и регионального значения и на 11 дорожных станциях Украины", - идет речь в сообщении.
Фото: facebook.com/UA.National.Police
Также в пресс-службе обнародовали перечень автомобильных дорог, которые будут патрулировать полицейские:
- М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, отрезок автодороги М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи от черты города Киев до международного автомобильного пункта пропуска "Новые Яриловичи" (214 км).
- М-07 Киев - Ковель - Ягодин в пределах Житомирской области (166 км).
- М-19 Доманово (на г. Брест) - Ковель - Черновцы – Тереблече (на г. Бухарест) от черты города Черновцы до черты города Тернополь (153 км).
- Н-03 Житомир - Черновцы от черты города Черновцы до черты города Хмельницкий (173 км).
- Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов от черты города Мукачево до черты города Хуст (59 км).
- М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта от черты города Запорожье до черты города Харьков (264 км).
- Р-05 Городище - Староконстантинов от черты города Сарны до черты города Ривне (82 км).
- М-04 Знаменка - Луганск - Изварино от черты города Днепр до черты города Павлоград (65 км).
- Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга от черты города Черновцы до черты города Ивано-Франковск (121 км).
- М-24 Мукачево - Берегово - Лужанка от черты города Мукачево до международного автомобильного пункта пропуска "Лужанка" (33 км).
- Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев от черты города Кривой Рог до черты города Днепр (120 км).
Также будут нести службу патрульные полицейские на следующих дорожных станциях:
- "Кипти" (98-й км автодорога М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи).
- "Семиполки» (58-й км а/д М-01 Киев - Чернигов - пункт пропуска «Новые Яриловичи»).
- "Клочово" (159-й км а/д М-07 Киев - Ковель - Ягодин).
- "Чортков" (395-й км а/д М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече).
- "Звенячин" (450-й км а/д М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече).
- "Довжок" (288-й км а/д Н-03 Житомир - Черновцы).
- "Атаки" (304-й км а/д Н-03 Житомир - Черновцы).
- "Оршевцы" (206-й км а/д Н-10 Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга).
- "Велика Копаня" (52-й км а/д Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов).
- "Новомосковский" (24-й км а/д М-18 Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта).
- "Красноград" (87-й км а/д Р-51 Харьков - Красноград - Перещепино).
Фото: facebook.com/UA.National.Police
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