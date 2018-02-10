Чеснок имеет чрезвычайно стойкий запах. Этот запах может появиться, даже если сам чеснок вы и не ели.

Как можно избавиться от этого запаха выясняли ученые, пишет ВВС.

Еще в 1936 году Журнал Американской медицинской ассоциации опубликовал статью о пациенте, у которого появился запах чеснока изо рта. И хотя он действительно съел суп с чесноком, кормили его через специальный пищевой зонд.

Другой врач сообщил, что во время родов почувствовал резкий узнаваемый запах изо рта матери, а когда ребенок родился, от нее также пахло чесноком. "Когда я рассказываю эту историю, люди обычно считают это шуткой", - добавил он.

Специфический сильный запах чесноку дают сернистые вещества. В процессе переваривания пищи образуются молекулы, которые усваиваются нашим организмом, после чего с потоком крови выводятся из него. Эти молекулы могут иметь весьма неприятный запах, который, попадая в легкие, при выдохе и возникает.

И сколько бы вы ни чистили зубы, избавиться от запаха не удастся, поскольку его вызывают не остатки пищи во рту, а химические процессы в вашем организме.

Как известно, клин клином вышибают, и химию можно одолеть только с помощью химии. Несколько лет назад ученый из Университета штата Огайо Шерил Берринджер, который занимался изучением того, как летучие органические вещества влияют на вкус, поручил своей аспирантке исследовать, как устранить чесночное дыхание.

К тому времени было доказано, что нейтрализации чесночного запаха способствуют пищевые продукты, например, грибы, базилик, салат, цикорий, сельдерей, картофель, петрушка и листья мяты.

В сентябре минувшего года исследователи опубликовали свою последнюю работу, в которой объяснили способность некоторых веществ уничтожать молекулы чесночного запаха.

Дело в том, что сернистые соединения, содержащиеся в чесноке, вступают в химическую реакцию с рядом других молекул, так называемыми фенолами.

В ходе эксперимента участники жевали чеснок, закусывая его разнообразной пищей. После этого они дышали в масс-спектрометр, который выделял молекулы в их дыхании.

Ученые экспериментировали с различными комбинациями продуктов, сочетая в частности толченый чеснок с водой и чистым ферментом или некоторыми фенолами, например, розмариновой кислотой, обнаруженной в мяте. И подвергали каждую комбинацию анализу в масс-спектрометре.

Сразу удалось выяснить, что яблоки, салат или мята были гораздо более эффективными в сыром виде, чем после тепловой обработки. Это доказывает участие ферментов, которые катализируют химические реакции, но распадаются при высокой температуре.

Как показали эксперименты, наиболее эффективной из всех вариантов оказалась мята.

Во-первых, она содержит большое количество фенольных соединений. Химикам не надо объяснять, что сернистые соединения и розмариновая кислота способны соединяться сравнительно легко, производя молекулы, которые вообще не имеют запаха.

Хотя в яблоках фенольных соединений меньше, они все равно присутствуют в достаточной мере для устранения чесночного запаха.

Впрочем, наименьшее количество фенолов оказалась в салате - в нем их было даже меньше, чем в зеленом чае, который вообще не влиял на запах чеснока.

"Это было трудно объяснить", - говорит Берринджер. Но впоследствии команда выяснила, что сам по себе чистый фермент не способен устранить сернистые соединения. Однако в сочетании с фенолами ферменты в салате приобретают довольно необычные свойства.

Несмотря на то, что ученые пока не могут объяснить такое поведение молекул, это не мешает использовать их преимущества в борьбе с резким чесночным запахом.

Впрочем, не стоит забывать, что сколько бы мы не боролись с запахами, это не изменит того факта, что люди являются живыми предприятием химического производства.

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