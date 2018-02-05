Авиаперелет украинской делегации во главе с президентом Петром Порошенко в Австрию по маршруту Киев-Вена-Киев обошелся бюджету почти 800 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует информация на сайте Единого портала использования публичных средств, сообщает сайт "Шарий.нет".

Транзакция по оплате перелета была осуществлена 2 февраля.

Фото: spending.gov.ua

8 февраля президент отправится с рабочим визитом в Австрию, в рамках которого запланировано посещение Венского оперного бала, куда Порошенко приглашен как личный почетный гость президента Австрии Александера Ван дер Беллена.

Ранее "Страна" сообщала, что после отдыха Порошенко на Мальдивах потребовали импичмента президента.

Также рейтинг украинской власти упал до исторического минимума - опрос.