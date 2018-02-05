В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления №7551 "Об обращении Верховной Рады Украины к Президенту, Сейму и Сенату Республики Польша" в ответ на принятые польским парламентом изменения в закон об Институте национальной памяти.

В качестве инициаторов законодательной инициативы выступили народные депутаты Андрей Ильенко, Андрей Белецкий, Олег Петренко, Юрий Левченко, Михаил Головко и Олег Осуховский, а главным профильным комитетом - Комитет по иностранным делам, сообщается на сайте парламента.

"Принятие указанных законов - это отрицание права украинского на собственную государственность и национальное достоинство", - говориться в пояснительной записке к постановлению.

Фото: w1.c1.rada.gov.ua

Как сообщала "Страна", Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам утром 5 февраля наработал текст заявления, которым украинский парламент официально реагирует на закон об Институте национальной памяти Польши. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании Согласительного совета сообщил, что парламент рассмотрит проект заявления относительно принятия Польшей закона о запрете "бандеровской идеологии" 6 февраля.

Ранее премьер Польши объяснил полякам и евреям зачем нужен антибандеровский закон.

Мы писали, что спикер Сената Польши надеется, что Дуда подпишет закон о запрете "бандеризма".