Представительная американская газета New York Times предположила, что США начали новую гонку вооружений. Так журналисты прокомментировали новую ядерную доктрину Пентагона.

"Эта (в отличие от гонки вооружений времен холодной войны. - Прим.Ред.) в меньшей степени направлена на увеличение количества оружия, а в большей - на новейшие методы и технологии, нацеленные на то, чтобы перехитрить и опередить другую сторону", - констатировали в NYT.

Значительное внимание в документе уделяется России. Ее президента Владимира Путина, в частности, американские журналисты называют фигурой, которая заставляет США восстанавливать свой ядерный потенциал.

Речь идет о том, что Москва наращивает свой ядерный потенциал, маневрируя в рамках соглашения о сокращении арсенала ядерного оружия (СНВ-III). Документ был подписан в 2011 году Обамой и Медведевым.

"Теперь стало очевидно, что у США должно быть достаточно исследовательских, конструкторских и производственных мощностей для поддержания и замены своих ядерных сил", - говорится в доктрине.

Новая программа предусматривает увеличение расходов на оборону.

Модернизация и поддержание ядерного арсенала обойдутся Вашингтону в 1,2 триллиона долларов в ближайшие 30 лет, свидетельствует доклад бюджетного управления конгресса США.

Большая часть этих средств будет направлена на разработку и производство нового поколения истребителей, новых подводных лодок, а также восстановление ядерных мощностей на западе США.

Одним из самых противоречивых положений доктрины New York Times называет пункт о том, что США могут применять ядерное оружие в ответ на атаку большой разрушительной силы, не обязательно ядерную, на объекты инфраструктуры стратегического значения. Подразумевают ли в Пентагоне возможность ядерного ответа на хакерские атаки остается только догадываться.

Как сообщала "Страна", в России назвали лицемерной новую ядерную доктрину США.

В российском МИДе заявили, что военная доктрина Российской Федерации ограничивает возможность использования ядерного оружия двумя сценариями: в ответ на агрессию против России или союзников с использованием ядерного и других видов оружия массового поражения, а также, когда под угрозу было бы поставлено само существование государства.

Отметим, что Китай тоже раскритиковал новую ядерную доктрину США.