К журналисту "Страны" Кириллу Малышеву, который освещал уличные акции МихоМайдана, прямо на экзамен пришли с повесткой из военкомата. Кирилл учится в Харьковском университете имени Каразина.

Об этом наш журналист рассказал в Facebook.

"Найти меня в Харькове непросто – живу на два города, а в первой столице бываю и вовсе набегами. Было очевидно, что ребята точно знали, где и когда я появлюсь. Сработала ли прослушка телефона или просто провели разъяснительную работу с деканатом – не суть важно. А вот что действительно интересно: всех ли призывников так вот мастерски вычисляют, задействуя "агентуру" и спецсредства?", - отметил журналист.

По мнению Малышева, мелкое вредительство в адрес "Страны" продолжается. Теперь его готовятся отчислить из вуза, хронически заваливая на экзаменах (по непроверенным данным - уже отчислили).

"Проблемами с вузом меня "дружески" пугали еще во время обыска СБУ в августе. А с отъездом Игоря Гужвы в Австрию у ребят, по всей видимости, освободились руки для других важных и масштабных дел", - пишет журналист.

Обыск и КПЗ

Кирилл Малышев не так давно работает в "Стране", но уже успел ощутить все прелести неслыханной, по меткому выражению президента Порошенко, свободы слова в Украине.

В августе 2017 года квартиры наших журналистов подверглись обыскам СБУ по странному делу "флешки с гостайной", о которой мало что кому известно в принципе (похоже это был только повод для массовых обысков).

Ворвались и в квартиру Кирилла. В ходе обыска ему впервые намекнули на то, что из-за "Страны" у него могут начаться проблемы в вузе (Кирилл учится на факультете журналистики ХНУ им. Каразина).

Вот дословно, что рассказал Малышев тогда летом о разговоре с сотрудником СБУ:

"...Через пару минут один из "чекистов" пригласил меня поговорить те-а-тет. Я попросил соседку следить, что бы во время обыска ничего не подбросили, а сам ушёл с товарищем в штатском на кухню.

Всю суть нашего разговора можно уместить в короткий диалог:

- Ну зачем тебе это нужно?

- Что "это"?

- Ну это... Со "Страной".

- А в чем вопрос?

- Тебе ещё универ ведь заканчивать, есть два хвоста незакрытых (сотрудники СБУ хорошо изучили мое досье - К.М.). А мы можем помочь закрыть их, или наоборот. Но вот мы думаем - зачем жизнь молодому парню ломать?

- Ну и вам не хворать".

То есть Кириллу предлагали, условно говоря, стать осведомителем. Он отказался.

Второе, более тесное знакомство журналиста с правоохранителями, состоялось на суде над главой ОУН Михаилом Коханивским в октябре.

Ворвавшиеся в зал суда правоохранители с применением грубой силы задержали и доставили Кирилла в участок, несмотря на то, что он предъявил редакционное удостоверение. Позже его выпустили, а глава Нацполиции принес свои извинения.

"Страну прессуют"

В социальных сетях назвали случай с Кириллом очередным актом травли против нашего издания.

"Я вам вот что скажу, друзья, клеймящие Страну.уа. Я не согласен ни с одним словом из тех, что вы выдвигаете в упрек этому сми.

Но даже если бы всё, что вы говорите, было правдой. Чем это лучше, чем избиение студентов 4 года назад?

Ничем. И если вам нравятся подобные методы,вы ничем не лучше той власти, против которой четыре года назад вышли", - пишет блогер Макс Бужанский.

"Такой молодой, а уже есть чем гордиться. Будем надеяться, что агония режима продлится недолго и из парня не сильно попьют кровь", - пишет журналист Вячеслав Чечило.

"Так закалялся Кирилл. Провела с ним не один день и ночь в присутствии и по милости мундиров. Это боец. И все у него будет хорошо", - написала адвокат Елена Лукаш.

"Вас мочат точно также, как и меня. Могу Вам пожелать терпения, сил и удачи. Думаю, что скоро все изменится, и победа будет наша, и все негодяи понесут справедливое наказание", - поддержал Кирилла владелец фабрики "Житомирские сладости", у которого пытаются отобрать предприятие.

"Только в царские времена в качестве формы наказания применялось "забривание в солдаты". Так сделали с Тарасом Шевченко. Похоже эти времена эти вернулись в самой дикой форме. Служба в армии должна быть честью, а не наказанием, иначе армия превратится в тюрьму", - прокомментировал "Стране" эту историю политолог Руслан Бортник.