Финалист Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик поздравил россиянина Мурата Гассиева с победой над Юньером Дортикосом.

Об этом пишет Sports.

"Хочу поздравить Мурата. Нас ждет очень красочный красивый бокс в финале", – сказал Усик.

Украинский боксер присутствовал на бое Мурата Гассиева в Сочи и поднялся в ринг после его победы.

The finalists have their first face-off ahead of the big fight on 11th May pic.twitter.com/ysiN0lXc54