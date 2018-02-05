В понедельник, 5 февраля иностранцы активно продавали валюту на межбанке, удешевляя доллар. Его курс за день рухнул на 15 копеек, и остановился вечером в рамках 27,70-27,72 грн./$. Финансисты говорят о дальнейшем укреплении гривны.

Об этом сообщил UBR.ua.

Иностранцы готовились к завтрашнему аукциону Минфина по размещению гривневых облигаций внутреннего госзайма, пояснил сегодняшние тенденции межбанка начальник казначейства VTB Bank (Украина) Станислав Верхградский.

Торговля выровнялась под линейку Нацбанка, который выкупал валюту по лучшему курсу у 20-ки уполномоченных банков (RFQ), и приобрел немалый объем.

"НБУ приобрел $17 млн через запрос лучшего курса в среднем по 27,7171 грн./$", — уточнил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Это несвойственно для начала месяца: с того момента, как Нацбанк разрешил иностранцам выводит дивиденды, заработанные в Украине, на старте каждой 30-дневки, растет спрос на доллар, и как следствие — его курс. Разумеется, центробанк в такие моменты ничего не выкупает, а лишь продает — поскольку нерезидентам нужно много валюты.

Однако после недавнего повышения Нацбанком своей учетной ставки на 1,5% годовых (до 16%) и соответствующего пересмотра доходности ОВГЗ, в нашу страну потянулись другие иностранцы — покупатели украинских гособлигаций. Для их покупок им требуется гривна, потому они конвертируют на межбанке заведенные доллары. Это несколько раз происходило на прошлой неделе, и произошло сегодня. В понедельник для Нацбанка и импортеров сложилась вообще идеальная ситуация: когда одним иностранцам потребовалось больше доллара (выводящим дивиденды), другие чужеземцы его им продали. Да еще и НБУ немного оставили на пополнение золотовалютных резервов.

Были, конечно, и сопутствующие факторы, влияющие на ситуацию на межбанке, но их назвали вторничными.

"Ситуативное укрепление гривны объясняется преобладанием предложения валюты над спросом за счет активности нерезидентов для покупки ОВГЗ, потребностей компаний в гривне для выплат январских зарплат, а также снижением остатков на корсчетах банков, что ограничивает спекулятивные движения рынка", — отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 5,1 млрд. грн. (до 41,2 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, вырос на 3,4 млрд. грн. (до 55,0 млрд. грн.).

Общие объемы долларовой торговли сократились с пятничных $362,02 млн. до $256,12 млн.

В ту же сторону двигались и цены в кассах.

"Наличный оптовый рынок идет в тренде межбанка, продолжая удерживать умеренный опережающий разрыв: уровень котировок снизился с утренних 27,88-27,95 грн./$ до 27,75-27,82 грн./$ к середине дня", — сообщил Олег Куринной.

Максимальная цена доллара на продаже людям не изменилась с пятничного значения — 28,25 грн./$. Но количество работающих по ней банков сократилось с четырех до одного (Forward Bank).

Минимальный же ценник просел с 27,87 грн./$ до 27,68 грн./$, и работает с ним все тот же Банк Альянс.

А вот рабочий курсовой диапазон на продаже валюты расширился до 27,85-28,10 грн./$. В него укладываются предложения большинства украинских банков: ОТП Банк, Universal Bank, Альфа-Банк, ПУМБ, Укрэксимбанк, Проминвестбанк, УкрСиббанк, банк Аркада, Укргазбанк, Кредобанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, Ощадбанк, Правэкс-банк.

Выкупали доллар у людей в рамках 27,50-27,75 грн./$.

Мощный курсовой обвал в понедельник был зафиксирован и на черном рынке. Еще утром там торговали в рамках 27,84-27,95 грн./$, но уже к полудню ценники скатились к 27,81-27,90 грн./$, а к вечеру и вовсе к 27,68-27,81 грн./$.

Финансисты ждут от иностранцев долларовых продаж и завтра. Говорят, что они достаточно активно скупают ОВГЗ на вторничном рынке, потому будут торговать еще и после завершения аукциона нашим Минфином. Конечно, это все слухи и предположения, но они достаточно активно распространяются по межбанку. Потому казначеи дают обнадеживающие прогнозы для нашей гривни.

"Ожидаем продолжения снижения валютного курса", — сказал Олег Ропяк. Хотя его коллеги высказались более осторожно.

"По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 27,70-27,80 грн./$, — спрогнозировал Олег Куринной.

Ранее "Страна" сообщала, что доллар немного упал. Финансисты ждут курс до 28 гривен.

Также курс доллара снова пополз вверх перед выходными.