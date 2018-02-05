В понедельник, 5 февраля был выпущен на свободу мужчина, обвиненный в разрушении Мемориала Небесной Сотни на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. При этом, как следует из сообщений в соцсетях, он был избит при выходе из Лукьяновского СИЗО.

О расправе от имени батальона "Торнадо" на своей странице в Facebook сообщил Руслан Абальмаз.

"Наши слова не расходятся с делами, ниже на фото вандал, который разбил 5 октября 2017 года. Мемориал Небесной Сотни, и за это получил всего 4 месяца. Если нас кто то не услышал, или кто то забыл о пролитой крови, мы говорим война продолжается", - написал Абальмаз.

Фото: facebook.com/Руслан Абальмаз

В комментариях под постом журналиста Ярослава Бугакова, нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что подозреваемого, который провел несколько месяцев в Лукьяновском СИЗО, избили у самых дверей следственного изолятора.

Как сообщала "Страна", в центре Киева разрушили мемориал героям Небесной сотни. Это случилось около полудня.

Отметим, что экс-торнадовец, убивший полицейских в Днепре, показал на суде свои "боевые раны".