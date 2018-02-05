Апелляционный суд Киев смягчил меру пресечения и отпустил на поруки подозреваемых в попытке поджечь Десятинный монастырь УПЦ МП Александра Горбаня и Алексея Шемотюка.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Фото: twitter.com/SarganLarysa

"Апелляционную жалобу защитника Горбаня удовлетворить, решение суда о мере пресечения отменить. Применить в отношении подозреваемого Горбаня мера пресечения в виде личного поручительства депутатов Ильенко, Левуса, Барны, Луценко и других", - сказал судья Игорь Паленик.

Суд также обязал их не отлучаться из Киева без разрешения прокурора или следователя и сдать паспорта для выезда за границу.

На заседание суда пришли 10 народных депутатов, которые готовы были взять на поруки поджигателей. В частности, на заседание пришли нардепы Светлана Залищук, Олег Барна, Оксана Корчинская и еще несколько депутатов.

Напомним, Горбаня и Шемотюка задержали в ночь на 25 января за попытку поджога религиозного сооружения УПЦ МП, которое расположено вблизи Национального музея истории Украины и Десятинного монастыря.

Мужчин арестовали на 2 месяца с правом залога в 2,2 миллиона гривен.

На следующий день радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви в Киеве и начали срезать "болгаркой" конструкции часовни на ее территории.

А 3 февраля под Десятинным монастырем националисты устроили митинг с требованием освободить поджигателей храма.

В тоже время в ГПУ заявили, что будут настаивать на смягчении меры пресечения поджигателям Десятинного монастыря.