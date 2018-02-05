Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал парламенту уволить главу Нацбанка Валерию Гонтареву и назначить на эту должность Якова Смолия. Об этом сообщил первый замглавы комитета Михаил Довбенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Голосование было позитивным: поддержали проект постановления, внесенный президентом Украины, о позитивном голосовании за Якова Смолия в сессионном зале", - сказал Довбенко.

Таким образом комитет рекомендует Раде принять постановление, которое в январе внес в РАду Петр Порошенко.

Ранее СМИ писали, что окончательная замена Гонтаревой на Смолия в Нацбанке переносится как минимум на конец февраля.

Сама Гонтарева рассказала, почему Порошенко тянул с ее увольнением 9 месяцев. По ее словам, промедление было связано с поисками новой кандидатуры на этот пост.