В Москве задержали скандально известного актера Алексея Панинана, который не оплатил 51 штраф. Об этом сообщает "Газета.Ru".

В отношении актера могут быть составлены административные протоколы за неуплату дорожных штрафов. В обшей сложности Панин задолжал 40 тысяч рублей (около 20 тысяч гривен).

Артисту также может грозить арест на срок до 15 суток.

На прошлой неделе Алексей Панин опубликовал в соцсети видеозапись, где он едет по Ленинскому проспекту без ремня безопасности, снимая при этом себя на мобильный телефон. После появления ролика ГИБДД Москвы пообещала провести проверку.

Как сообщала "Страна", жену знаменитого актера Караченцова лишили прав за вождение под градусом.

Напомним также, что в Украине штрафы за вождение авто в пьяном виде подняли до 40,8 тысяч гривен.