В двадцатом туре греческого чемпионата будущий соперник "Динамо" в Лиге Европы - АЕК, одержал волевую победу в Пирее над принципиальнейшем соперником - "Олимпиакосом". За этой игрой с трибун очень внимательно наблюдал главный тренер " бело-синих" Александр Хацкевич.

Этот поединок смело можно было назвать центральным в туре, так как встречались вторая и третья команды чемпионата.

Как передает официальный сайт клуба, матч оказался очень насыщенным на события, было показано 8 желтых и 1 красная карточка, а драматическая развязка грянула в последние 10 минут игры. Сперва, на 81 минуте, хозяев вывел вперед иранец Карим Ансарифард, но совсем скоро паритет восстановил экс-защитник "Шахтера" Дмитрий Чигринский.

Финальную точку на 90 минуте поставил нападающий АЕК Георгиос Гиакумакис, принеся своей команде три очка и переместив ее на вторую строчку в таблице.

Таким образом, набрав 44 балла после 20 матчей, АЕК продолжает бороться за чемпионство с ПАОКом (46 очков). "Олимпиакос", проиграв в очной дуэли, опустился на третье место с 42 очками в активе.

Напомним, что матч с АЕК в 1/16 Лиги Европы киевляне проведут уже 15 февраля в Афинах.

Ранее "Страна" сообщала, что защитник АЕК рассказал, кто им сливает информацию про "Динамо".