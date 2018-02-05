В результате аварии в Херсонской области, где столкнулись грузовой автомобиль DAF и рейсовый автобус "Эталон", были госпитализированы 7 человек.

Об этом в комментарии "112 Украина" сообщила спикер областной полиции Ирина Атаманенко.

"Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля DAF совершил наезд на автобус "Эталон", в котором находились 15 человек. В настоящее время известно, что 7 человек госпитализированы, остальным оказана медицинская помощь. Травмы различной степени тяжести - это и сотрясение головного мозга, черепно-мозговые травмы, переломы. Один человек сейчас находится в реанимации. На данный момент виновник еще не установлен, назначено автотехнические и транспортно-трасологические экспертизы, согласно которым будет известно, кто виновник ДТП", - сообщила спикер полиции.

Фото: favoritekherson.co

Ранее "Страна" сообщала, что под Херсоном грузовик смял легковушку, погибли двое человек.

Также в ходе вечеринки херсонских полицейских одному копу разбили голову, а другого выбросили с пятого этажа.