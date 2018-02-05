В понедельник, 5 февраля 2018 члены ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора", "Конгресса украинских националистов" и других организаций вышли на акции протеста к польским дипучреждений в Украине из-за закона о бандеризации.

Об этом сообщается на сайте ВО Свободы.

Националисты одновременно пикетировали посольство Республики Польша в Киеве, а также польские консульства в Виннице, Луцке, Одессе, Харькове и Львове.

Участники пикета требовали не допустить, чтобы в силу вступили "антиукраинские изменения" в законодательстве Польши. Митингующие передали соответствующие обращения представителям польских дипучреждений.

Фото: svoboda.org.ua/пикетирование во Львове

Фото: svoboda.org.ua/пикетирование в Харькове

Фото: svoboda.org.ua/пикетирование в Одессе

Фото: svoboda.org.ua/пикетирование в Киеве

Фото: svoboda.org.ua/пикетирование в Виннице

Фото: svoboda.org.ua/пикетирование в Луцке

Напомним, что ранее "Страна" выяснила, что Рада ответит Польше по закону о бандеризме.

Как сообщала "Страна", украинские заробитчане опасаются ухудшения к себе отношения из-за "антибандеровского закона".