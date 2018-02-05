"Польша, покайся!" Националисты пикетируют польские консульства в шести городах
В понедельник, 5 февраля 2018 члены ВО "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора", "Конгресса украинских националистов" и других организаций вышли на акции протеста к польским дипучреждений в Украине из-за закона о бандеризации.
Об этом сообщается на сайте ВО Свободы.
Националисты одновременно пикетировали посольство Республики Польша в Киеве, а также польские консульства в Виннице, Луцке, Одессе, Харькове и Львове.
Участники пикета требовали не допустить, чтобы в силу вступили "антиукраинские изменения" в законодательстве Польши. Митингующие передали соответствующие обращения представителям польских дипучреждений.
Фото: svoboda.org.ua/пикетирование во Львове
Фото: svoboda.org.ua/пикетирование в Харькове
Фото: svoboda.org.ua/пикетирование в Одессе
Фото: svoboda.org.ua/пикетирование в Киеве
Фото: svoboda.org.ua/пикетирование в Виннице
Фото: svoboda.org.ua/пикетирование в Луцке
Напомним, что ранее "Страна" выяснила, что Рада ответит Польше по закону о бандеризме.
Как сообщала "Страна", украинские заробитчане опасаются ухудшения к себе отношения из-за "антибандеровского закона".