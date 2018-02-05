Украина за год потеряла 5 позиций в мировом рейтинге уровня жизни. Мы оказались 112 из 149 стран рейтинга - в компании с африканскими, ближневосточными и азиатскими странами.

Начиная с 2006 года, когда был опубликован первый Индекс процветания, Украина потеряла 17 позиций.

Рейтинг составляется на основе опросов граждан этих стран по восьми категориям: состояние экономики, социальной сферы, власти, предпринимательства, здравоохранения и персональной свободы граждан в их странах.

Самую низкую оценку Украина получила в сфере здравоохранения, потеряв 24 позиции по сравнению с прошлогодним показателем.

Наибольшие положительные изменения по сравнению с прошлым годом, отразились в колонке "социального капитала" - плюс 20 позиций.

Первую тройку в рейтинге представляют Норвегия, Новая Зеландия и Финляндия. За ними идут Швейцария, Швеция и Голландия.

США оказались на 18 месте, потеряв одну позицию.

Россия оказалась ненамного выше Украины - 101-й, потеряв 4 позиции.

Большинстве граничащих с Украиной стран оказались на порядок выше - Польша - 32, Словакия - 35, Венгрия - 45, Беларусь - 95, Молдова - 98.

А вот соседями Украины по этому рейтингу оказались Буркина Фасо, Бангладеш, Уганда, Иран, Лаос.

Самые низкие показатели - у Судана, ЦАР и Йемена - они занимают 147, 148 и 149 места соответственно.

Напомним, что также Украина за год упала в рейтинге демократий Economist.

А в рейтинге "Готовность к будущему производству-2018" мы вообще оказались в конце.