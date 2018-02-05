Коммунальное предприятие "Киевводоканал" отключит несколько жилых домов Печерского и Соломенских района столицы от водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сообщается, что временное отключение водоснабжения связано с проведением ремонтных работ.

Воды не будет по следующим адресам:

6 февраля с 08:00 до 19:00 — ул. Полевая (пять частных домов).

7 февраля с 08:00 до 22:30 — ул. Гоголя (15 частных домов), ул. Жураковского, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 8, 10 (частные дома).

В "Киевводоканале" приносят извинения за временные неудобства и напоминают о необходимости запастись водой заранее.

Как сообщала "Страна", в ноябре в нескольких районах Киева на 10 дней отключали воду.

Также "Страна" писала, что жителей Соломенского района Киева предупредили о перебоях с водой из-за ремонтов.