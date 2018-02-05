Никто из членов Кабмина не получил премий по результатам работы в 2017 году. Об этом в правительстве сообщили на запрос "Украинских новостей".

Согласно представленным документам, ни министрам, ни премьер-министру, ни вице-премьерам премия за год не начислялась и не выплачивалась.

Но были премии за декабрь:

первый вице-премье-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив получил премию в 2,4 тыс. гривен;

вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко - 8 559,5 гривен;

вице-премьер-министр Павел Розенко - 3 570 гривен;

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе - 7 257,46 гривен;

вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко - 3 570 гривен;

вице-премьер-министр Владимир Кистион - 6 630 гривен;

министр Кабинета Министров Александр Саенко - 10 200 гривен;

министр культуры Евгений Нищук - 16 640 гривен;

министр инфраструктуры Владимир Омелян - 16 000 гривен;

министр иностранных дел Павел Климкин - 9 600 гривны;

министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш - 15 200 гривен;

министр молодежи и спорта Игорь Жданов - 1 280 гривен.

Остальные министры, а также премьер-министр Владимир Гройсман премию в декабре не получали.

Ранее "Страна" рассказывала, что генпрокурор Луценко только за декабрь начислил себе годовую зарплату прокурора из района.

А Кличко увеличили зарплату в 1,5 раза, пока он был в Давосе.