Сборная Италии по футболу получила временного тренера на матчи с Аргентиной и Англией
Сборная Италии, которая сенсационно пролетела мимо чемпионата мира по футболу - 2018, никак не может решить вопрос с новым главным тренером команды.
После провала выборов, Федерация футбола Италии (FIGC) решилась на временное решение проблемы.
Футбольные фунционеры решили, что "скуадра адзуррой" в товарищеских играх со сборными Англии и Аргентины будет командовать главный тренер итальянской "молодежки" Луиджи Ди Бьяджо.
Фото: twitter.com/figc
Предыдущий наставник сборной Италии Джампьеро Вентура подал в отставку после того, как не смог вывести команду в финальную часть чемпионата мира 2018 года в России.
Сборная Италии проведет товарищескую встречу с Аргентиной 23 марта в Швейцарии, а 27 марта сыграет в Лондоне против команды Англии.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Италия и Россия договорились с ФИФА о правах на ТВ - трансляции чемпионата мира-2018.