Сборная Италии, которая сенсационно пролетела мимо чемпионата мира по футболу - 2018, никак не может решить вопрос с новым главным тренером команды.

После провала выборов, Федерация футбола Италии (FIGC) решилась на временное решение проблемы.

Футбольные фунционеры решили, что "скуадра адзуррой" в товарищеских играх со сборными Англии и Аргентины будет командовать главный тренер итальянской "молодежки" Луиджи Ди Бьяджо.

Фото: twitter.com/figc

Предыдущий наставник сборной Италии Джампьеро Вентура подал в отставку после того, как не смог вывести команду в финальную часть чемпионата мира 2018 года в России.

Сборная Италии проведет товарищескую встречу с Аргентиной 23 марта в Швейцарии, а 27 марта сыграет в Лондоне против команды Англии.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Италия и Россия договорились с ФИФА о правах на ТВ - трансляции чемпионата мира-2018.