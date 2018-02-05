На станции метро "Арсенальная"в Киеве двое неизвестных избили полицейского. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

"В 7:10 в дежурную часть управления полиции в метрополитене поступило сообщение, что во время открытия станции "Арсенальная" молодчики избили работника полиции. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и "скорая". Полицейского с телесными повреждениями госпитализировали", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что мужчины пытались зайти на станцию до ее открытия. Когда же работник полиции открыл дверь, сразу произошел конфликт: злоумышленники с кулаками набросились на полицейского в вестибюле возле касс. После этого они пытались скрыться, но их задержали и доставили в комнату полиции.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Полиция выяснила, что преступники - уроженцы города Прилуки, 1996 и 1993 годов рождения. По результатам теста на алкоголь они находились в состоянии алкогольного опьянения. Оба задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Безнаказанности за такие действия не будет. Информация к размышлению: в прошлом году зарегистрировано 103 факта угроз или насилия в отношении сотрудников полиции, 51 правонарушитель уже выслушал приговор суда", - прокомментировал ситуацию начальник Главного правления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

По данному факту следственным отделом управления полиции в метрополитене открыто уголовное производство по ч 2. ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит до пяти лет лишения свободы, добавили в полиции.

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