Сегодня, 5 февраля, Одесский апелляционный суд отказал в иске Ассоциации казацких обществ " Сич" о незаконности нахождения памятника основателям Одессы на Екатерининской площади и переносе памятника морякам–потемкинцам на его место.

Об этом сообщает "Таймер".

Согласно украинскому законодательству, на обжалование решения апелляции в Верховном суде у истца есть 30 дней.

В сентябре прошлого года Приморский суд признал незаконным перенос памятника Потемкинцам на Таможенную площадь - спустя 10 лет после подачи соответствующего иска. При этом Фемида отказалась обязывать мэрию вернуть площади "советский" вид.

Позже участники круглого стола, организованного Институтом национальной памяти, призвали мэрию демонтировать Екатерину. Это вызвало большой резонанс, особенно в российской прессе.

Ранее "Страна" сообщала, что подавляющее большинство жителей Одессы - против сноса Екатерины II.

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