С 6 февраля должники по алиментам не смогут выехать за пределы Украины и управлять транспортом в соответствии с законом об усилении ответственности за неуплату алиментов.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

Как рассказал во время пресс-конференции министр юстиции Украины Павел Петренко, с завтрашнего дня начинает работать упрощенная процедура запрета выезда за границу для тех родителей, которые являются злостными неплательщиками алиментов. То есть для тех, кто более шести месяцев не платит алименты.

Неплательщиков алиментов, также могут лишать права управлять транспортным средством, использовать огнестрельное, охотничье, пневматическое оружие, пока они не погасят задолженность.

Если неплательщик алиментов не имеет материального имущества или официального дохода и накапливает долг перед своим ребенком, государственный исполнитель может составить протокол и направлять его в суд для привлечения такого лица к общественным работам. Заработанные деньги в этом случае будут перечислены на нужды ребенка.

Неплательщики алиментов также временно теряют право давать согласие второго из родителей на выезд ребенка за границу.

Согласно документу, если задолженность по алиментам составляет совокупную сумму платежей

Напомним, что разведенных родителей обязали платить не только алименты, но и покрывать другие расходы детей.

Как сообщала "Страна", 6 февраля, Министерство юстиции запустит публичный реестр неплательщиков алиментов.