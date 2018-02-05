Донецкий "Шахтер" заканчивает тренировочный сбор в ОАЭ, команде осталось провести всего три дня в Дубае. После интенсивных тренировок и матчей Dubai Cup, главный тренер "горняков" Паулу Фонсека предоставил команде в воскресенье выходной.

И сегодня, 5 февраля, "горняки" восстановили тренировки, передает официальный сайт клуба.

Утром "оранжево-черных" ждала полуторачасовая сессия, начавшаяся в фитнес-центре. Затем футболисты перешли на газон, где помимо серии беговых упражнений реализовывали тактические задачи Паулу Фонсеки. Завершилось занятие двусторонней игрой на две трети поля.

"Хорошо, что наставники предоставили выходной и мы смогли немного отдохнуть не только физически, но и психологически. Сборы - это всегда сложный период для любого футболиста, но мы должны пройти такой важный этап подготовки. Думаю, команда уже практически готова к старту сезона. Осталось провести два контрольных поединка. Тренерский штаб подкорректирует некоторые детали, и к матчу с "Черноморцем" будем в хороших кондициях", - рассказал полузащитник "Шахтера" Марлос.

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