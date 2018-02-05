Американская актриса Натали Портман попробовала себя в образе агрессивного рэпера и зачитала про свою карьеру и личную жизнью. Комедийный видеоклип опубликован на YouTube канале шоу Saturday Night Live.

В клипе Портман много ругается матом, трясет большим синим дилдо, рассказывает об употреблении успокоительного Xanax с алкогольными коктейлями, хвастается поеданием капсул стирального порошка Tide, рассказывает как курила во время родов и сбила акушера с ног обильным выделением воды.

А последнее время кто только не читал рэп. Например, даже украинские врачи зачитали рэп с советами для пациентов. "Я не суперстар, как Хаус MD".

Также в сети появился убойный баттл Михо-Порошенко. "Ты плохое вино, я хорошая чача. Ты сопли жуешь, а я рэпом хе..чу".