Брат актрисы Ким Кэттролл, известной по роли Саманты Джонс в сериале "Секс и город", был найден мертвым.

"С большой скорбью я и моя семья объявляем о неожиданной смерти нашего сына и брата Криса Кэттролла. В это время мы просим о покое, но хотим поблагодарить всех вас за выражение любви и поддержки в это трудное время", – написала актриса в своем Twitter.

Фото: twitter.com/KimCattrall

Ранее Кэттролл написала о пропаже брата в соцсети, где просила помочь с его поисками.

"Пропал человек! Это мой брат Кристофер Кэттролл, или Крис, как мы его называем. Он пропал во вторник, 30 января, из своего дома в Лакомбе, в Альберте, Канада. Его ключи, сотовый телефон и кошелек остались на столе, а его входная дверь открыта. Это не похоже на Криса. Он никогда не покинет свой незапертый дом без этих предметов и своих семи любимых собак", – написала актриса.

Полиция Альберты заявила, что тело брата актрисы было обнаружено в его доме, пишет издание The Telegraph. "По предварительной информации, его смерть не была подозрительной", – говорится в заявлении капрала Лорела Скотта. Мужчине было 55 лет. Ким Кэттролл – англо-канадская актриса, наиболее известная по роли Саманты Джонс в телесериале "Секс в большом городе". Сейчас ей 61 год.

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